ФСБ стежила за Сущенком з 2015 року, - адвокат

Роман Сущенко бачив арестну справу і прочитав, як довго він був у "розробці"

ФСБ стежила за незаконно утримуваним у Росії журналістом Укрінформу Романом Сущенком з 2015 року, розповів адвокат Марк Фейгін.

В інтерв'ю Громадскому радіо він уточнив, що про це свідчить санкція російського суду.

"Я розмовляв зі слідчим. Він сказав, що ми чекаємо результатів експертизи. Це низка комплексних експертиз, експертиза, комп'ютерно-технічна, фонографічна експертизи. Романа записували давно, з грудня 2015 року, коли він приїжджав. На це давалася санкція судом. Це міститься в матеріалах справи", - сказав Фейгін.

За його словами, він і Роман Сущенко бачили арестну справу і прочитали, як довго він був у розробці.

Також, Фейгін повідомив, що він і його підзахисний ознайомилися з результатами експертиз.

"З жодною експертизою ми не погодилися. Ми скрізь писали свої заперечення. Жодне з клопотань не було задоволене", - розповів він.

Як повідомляв iPress.ua, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку, обвинуваченому в Росії у шпигунстві, до кінця січня.

Нагадаємо, незаконно затриманий у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко внесений у список з обміну, який складають в Об'єднаному центрі звільнення заручників, створеному в СБ України.

Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував українського журналіста Романа Сущенка на два місяці, обвинуваченого в шпигунстві. Водночас ФСБ РФ заявляє, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Напади на журналістів і свободу ЗМІ в Європі", підготовлену главою української делегації в ПАРЄ Володимиром Ар'євим.

У резолюції є чітка вимога до РФ звільнити журналістів Романа Сущенка та Миколу Семену





