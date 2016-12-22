ФСБ веде облік українців, які постійно їздять до Росії та залякуює їх, - ДПСУ
"Держприкордонслужба України в черговий раз рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до РФ без зайвої необхідності", - написав Слободян на своїй сторінці у Facebook.
"Відомо, що спецслужби РФ ведуть облік громадян України, які постійно їздять до РФ за допомогою прикордонної бази "Каскад-Поток". В зоні ризику:- особи, які постійно перетинають україно-російський кордон у приватних справах; - мають родичів у прикордонних районах РФ; - мають автомобіль російської реєстрації", - повідомив він.
Слободян розповів, що при спрацюванні бази "Каскад-Поток", російські прикордонники вилучають у громадянина України паспорт та доповідають старшому зміни або ініціатору постановки на контроль. Особу та транспортний засіб виводять з загального потоку для очікування прибуття ініціатора.
"Під час опитування спецслужби залякують українських громадян та погрожують заборонити в’їзд на територію РФ. Іноді трапляються випадки вимагання грошових коштів. Здебільшого задаються питання про особисту участь в АТО або участь близьких родичів, суспільно-політичну обстановку в Україні та співпрацю зі структурами Служби безпеки України", - розповів він.
"Також представники російських спецслужб відбирають та перевіряють вміст і контакти мобільного телефону", - додав він.
"У ході бесід з громадянами України, які затримувалися на території РФ, стало відомо про неодноразові спроби співробітників ФСБ РФ схилити їх до конфіденційного співробітництва або змусити зізнатись у розвідувальній діяльності на користь України. Багато з них розповідали про застосування проти них фізичної сили, зокрема для того, аби останні зізналися в злочинах, яких вони не скоювали (наприклад, крадіжка)", - додав Слободян.
Нагадаємо, у листопаді МВС Росії запропонувало з 2017 року зробити обов'язковою процедуру дактилоскопії для всіх іноземних громадян, які приїжджають у Росію.
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