ФСБ викликає на допит ялтинського вченого, який відмовився від громадянства Росії
"У понеділок 27 лютого о 10 год. у мене незвичайний захід: викликали в Прикордонне управління ФСБ в м.Сімферополі (вул. Федотова, 27)" відповісти на кілька запитань". Про причини не сказали і навіть представитися відмовилися ("не телефонна розмова")", - повідомив вчений Гурій Корнільєв, йдеться в повідомленні "Кримської правозахисної групи".
У 2014 році Корнільєв відкрито висловив свою проукраїнську позицію і письмово повідомив колегам, вченим з Росії і країн Митного союзу, які повинні були приїхати в Крим на міжнародну конференцію, що в Криму відбувається відкрита військова інтервенція російських військ.
Кримчанин відмовився від отримання російського громадянства і отримав для проживання в Криму вид на проживання.
Після того, як на роботі дізналися, що у Корнільєва немає російського паспорта, йому кілька разів пропонували відкликати заяву про відмову від російського громадянства, і в серпні Корнільєва звільнили з Нікітського ботанічного саду.
Після цього кримчанину запропонували роботу на материковій Україні, але зараз він не може покинути півострів за сімейними обставинами - у Криму у Корнільєва проживає літня мати, яку він не може залишити.
Зазначимо, видані в Криму російські паспорти не визнаються країнами Заходу, зокрема, Євросоюзом.
До слова, станом на 25 лютого на території окупованого Росією Криму нараховується 12 загиблих, 17 зниклих безвісти, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено.
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