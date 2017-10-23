ФСБ затримала українця за перестрілку на кордоні
"Співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримано 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України в РФ", - йдеться повідомленні центру громадських зв'язків ФСБ, що надійшло в російський "Інтерфакс".
У ній наголошується, що під час затримання чоловік намагався відстрілюватися і спробував сховатися на території України.
"В ході перестрілки, що зав'язалася, (він) отримав вогнепальні поранення середнього ступеня тяжкості", – повідомили в ФСБ.
У порушника нібито вилучили два пістолети, п'ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 амлул, імовірно з ртуттю.
У прес-службі Державної прикордонної служби України підтвердили "Українській правді", що бачили цю інформацію, однак жодного підтвердження вказаних даних не мають.
"Не виключено, що мова йде про тимчасово непідконтрольну ділянку кордону з РФ. Перевіряємо. Жодного повідомлення від російських прикордонників ми також не отримували", – зазначив у коментарі УП речник ДПСУ Олег Слободян.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на кордоні з Польщею нетверезого пасажира рейсового автобуса, який намагався побити жінку-прикордонника.
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