ФСБ затримала в нейтральній зоні двох кримських правозахисників Вони поїхали на адмінкордон з Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку

Федеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.

Фото: sharij.net

"ФСБ затримала в нейтральній зоні на Каланчаку правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна", - повідомила у Facebook правозахисниця Тетяна Печончик. За словами Печончик, вони поїхали на адмінкордон з Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку. Володимир Чекригін. Фото: Українська правда Ольга Скрипник. Фото: Українська правда Раніше повідомили, що російські прикордонники затримали громадянина України Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва.

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