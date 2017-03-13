CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФедеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ФСБ затримала в нейтральній зоні двох кримських правозахисників
Вони поїхали на адмінкордон з Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку
Фото: sharij.net
"ФСБ затримала в нейтральній зоні на Каланчаку правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна", - повідомила у Facebook правозахисниця Тетяна Печончик.
За словами Печончик, вони поїхали на адмінкордон з Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку.
Володимир Чекригін. Фото: Українська правда
Ольга Скрипник. Фото: Українська правда
Раніше повідомили, що російські прикордонники затримали громадянина України Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва.
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