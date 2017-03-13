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ФСБ затримала в нейтральній зоні двох кримських правозахисників

Вони поїхали на адмінкордон з Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку
Федеральна служба безпеки РФ затримала в нейтральній зоні на адмінкордоні з окупованим Кримом двох представників правозахисної групи Crimean Human Rights Group.
ФСБ затримала в нейтральній зоні двох кримських правозахисників Фото: sharij.net

"ФСБ затримала в нейтральній зоні на Каланчаку правозахисників, представників Кримської правозахисної групи Crimean Human Rights Group Ольгу Скрипник та Володимира Чекригіна", - повідомила у Facebook правозахисниця Тетяна Печончик.

За словами Печончик, вони поїхали на адмінкордон з Кримом, аби провести моніторинг пунктів пропуску з українського боку.

Володимир Чекригін. Фото: Українська правда

Ольга Скрипник. Фото: Українська правда

Раніше повідомили, що російські прикордонники затримали громадянина України Сеіт-Ібраїма Зайтуллаєва.

 
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13 03 2017 16:44
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