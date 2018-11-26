ФСБ заявила, що захоплені українські катери відвезли до Керчі
"Усі три судна затримані, доставляються у порт Керчі", — заявив представник ФСБ у Криму Антон Лозовой та додав, що постраждалим від обстрілу морякам надали медичну допомогу, повідомило федеральне інформагентство ТАСС.
Водночас Україна втратила зв’язок з моряками після захоплення катерів російськими суднами. Тож про реальний стан поранених моряків та місцеперебування захоплених катерів Україні не відомо.
Захоплені Росією в Керченській протоці 23 українських моряки практично перебувають у статусі військовополонених, заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Hromadske.
За її словами, нині дуже суперечлива інформація щодо моряків. З ними втрачений зв’язок, також в України немає інформації про їхнє місцеперебування та розташування катерів.
Денісова допустила, що моряків везуть на російські бази.
Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова не виходить на зв’язок, додала українська омбудсмен Людмила Денісова.
"Вона не виходить на контакт. Може, вона не отримала ніяких вказівок. Я виходила на контакт, але вони (російська сторона – ред.) не виходять", — сказала Денісова.
Додамо, за словами радника президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, поранених українських моряків передали російській стороні для надання медичної допомоги.
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