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ФСБ заявила, що захоплені українські катери відвезли до Керчі

Про реальний стан поранених моряків та місцеперебування захоплених катерів Україні не відомо
Три українських катери, які Росія захопила у Керченській протоці, відвезли до порту Керчі, що в анексованому Криму.
ФСБ заявила, що захоплені українські катери відвезли до Керчі Фото: з відкритих джерел

"Усі три судна затримані, доставляються у порт Керчі", —  заявив представник ФСБ у Криму Антон Лозовой та додав, що постраждалим від обстрілу морякам надали медичну допомогу, повідомило федеральне інформагентство ТАСС.

Водночас Україна втратила зв’язок з моряками після захоплення катерів російськими суднами. Тож про реальний стан поранених моряків та місцеперебування захоплених катерів Україні не відомо.

Захоплені Росією в Керченській протоці 23 українських моряки практично перебувають у статусі військовополонених, заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Hromadske.

За її словами, нині дуже суперечлива інформація щодо моряків. З ними втрачений зв’язок, також в України немає інформації про їхнє місцеперебування та розташування катерів.

Денісова допустила, що моряків везуть на російські бази.

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова не виходить на зв’язок, додала українська омбудсмен Людмила Денісова.

"Вона не виходить на контакт. Може, вона не отримала ніяких вказівок. Я виходила на контакт, але вони (російська сторона – ред.) не виходять", — сказала Денісова.

Додамо, за словами радника президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова, поранених українських моряків передали російській стороні для надання медичної допомоги.

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26 11 2018 09:25
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