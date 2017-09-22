ФСБ збиралася вбити Кучму, - Безсмертний

Тоді керівники держави вирішили не повідомляти про це представникам ЗМІ

Російські спецслужби мали план фізичного усунення президента Леоніда Кучми.

Про це заявив український політик та дипломат, екс-представник президента у Верховній Раді Роман Безсмертний в ефірі Еспресо.TV.

"Вперше у 1997 році українською розвідкою, спецслужбами було перехоплено документи плану розробки знищення президента Кучми під час закордонного візиту", - повідомив він.

Разом з тим, як зазначив Безсмертний, тоді керівники держави вирішили не повідомляти про це представникам ЗМІ.

"На жаль, в суспільстві, в якому ми жили, керівництво держави вирішило не оприлюднювати ці документи. Але, якщо взяти цей момент, то, починаючи з 1997 року, проти окремих осіб, політичних лідерів, політичних сил докладаються зусилля або з дискредитації, або з прямого усунення. І тому треба подивитися зовсім іншими очима на цей період", - додав політик.

У зв'язку з цим, події 2013-2014 року він називає "продовженням" цього плану.

Окрім того, за даними Безсмертного, 2005 року у Кремлі було офіційно затверджено план дискредитації президента Віктора Ющенка.

"І, що стосується Ющенка, ця дискредитація, треба віддати належне російським спецслужбам, вона пройшла успішно", - наголосив Безсмертний.