ФСБ збиралася вбити Кучму, - Безсмертний
Про це заявив український політик та дипломат, екс-представник президента у Верховній Раді Роман Безсмертний в ефірі Еспресо.TV.
"Вперше у 1997 році українською розвідкою, спецслужбами було перехоплено документи плану розробки знищення президента Кучми під час закордонного візиту", - повідомив він.
Разом з тим, як зазначив Безсмертний, тоді керівники держави вирішили не повідомляти про це представникам ЗМІ.
"На жаль, в суспільстві, в якому ми жили, керівництво держави вирішило не оприлюднювати ці документи. Але, якщо взяти цей момент, то, починаючи з 1997 року, проти окремих осіб, політичних лідерів, політичних сил докладаються зусилля або з дискредитації, або з прямого усунення. І тому треба подивитися зовсім іншими очима на цей період", - додав політик.
У зв'язку з цим, події 2013-2014 року він називає "продовженням" цього плану.
Окрім того, за даними Безсмертного, 2005 року у Кремлі було офіційно затверджено план дискредитації президента Віктора Ющенка.
"І, що стосується Ющенка, ця дискредитація, треба віддати належне російським спецслужбам, вона пройшла успішно", - наголосив Безсмертний.
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