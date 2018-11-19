Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ФСБ знову затримала катер з українськими рибалками в Азовському морі

Капітану судна призначено штраф в сумі 5 тисяч рублів. Крім цього, за рішенням суду, плавзасіб і знаряддя промислу конфісковані
Російські прикордонники заявляють про затримання в Азовському морі в акваторії Єйська українського рибальського катера "за порушення правил рибальства".
ФСБ знову затримала катер з українськими рибалками в Азовському морі

"Іноземний маломірний плавзасіб було виявлено в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйськ. У моторному катері типу "Тунець" були виявлені понад 240 кг риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток", - йдеться в заяві прес-служби прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На цей час, наголошується в повідомленні, за порушення правил рибальства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капітана затриманого судна притягнуто мировим судом Єйська до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що півроку тому Росія запровадила новий режим інспекції суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі.

Це призвело до значних затримок і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС.

Разом з цим, Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

У МЗС України відзначали, що денонсація договору з Росією по Азовському морю може привести до нового територіального спору.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2018 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Політична естрада

Політична естрада

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.