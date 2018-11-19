ФСБ знову затримала катер з українськими рибалками в Азовському морі
"Іноземний маломірний плавзасіб було виявлено в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйськ. У моторному катері типу "Тунець" були виявлені понад 240 кг риби, включаючи 17 особин забороненого до вилову судака, а також десяток сіток", - йдеться в заяві прес-служби прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На цей час, наголошується в повідомленні, за порушення правил рибальства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капітана затриманого судна притягнуто мировим судом Єйська до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що півроку тому Росія запровадила новий режим інспекції суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі.
Це призвело до значних затримок і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС.
Разом з цим, Росія почала перекидання військових суден до Азовського моря у значній кількості, і Україна відповіла нарощуванням військових можливостей.
Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.
У МЗС України відзначали, що денонсація договору з Росією по Азовському морю може привести до нового територіального спору.
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