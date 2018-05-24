ФСБ звинуватила рибалок з Бердянська в браконьєрстві

Рибалок доставили в порт Єйська, а на судно наклали арешт

Федеральна служба безпеки Росії порушила справи про браконьєрство щодо двох українських рибалок, затриманих 10 травня в Азовському морі.

"Щодо громадян України, затриманих 10 травня за незаконний видобуток водних біологічних ресурсів в акваторії Азовського моря, порушені кримінальні справи", - зазначили в прес-службі прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю, передає ТАСС.

У ФСБ нагадали, що краснодарські прикордонники нібито затримали рибалок без документів, коли вони на моторному човні підійшли до місця, де раніше встановили незаконні знаряддя вилову риби.

"Незаконні дії були припинені силами співробітників берегової охорони, які патрулювали цей район", - відзначили російські правоохоронці.

Рибалок доставили в порт Єйська, а на судно наклали арешт.

Справи порушені за частиною 1 статті 258.1 ("Незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів"; до 2 років позбавлення волі) і частини 3 статті 256 КК РФ ("Незаконний видобуток і оборот особливо цінних диких тварин та водних біологічних ресурсів, що належать до видів, занесених до Червоної книги РФ і (або) охоронюваним міжнародними договорами РФ, вчинені організованою групою"; позбавлення волі на термін до 7 років).

Джерело в правоохоронних органах пояснило агентству ТАСС, що рибалки перебувають під вартою.

"Судом прийнято рішення про міру запобіжного заходу - помістити їх під варту. Вони повинні були бути перевезені в ІТТ в Краснодарі", - сказав він.

Як повідомляв iPress.ua, у четвер, 10 травня, в Азовському морі зникли двоє рибалок.

Згодом Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання в Азовському морі судна з двома рибалками без документів, які, ймовірно, є громадянами України.