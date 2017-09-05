Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Функції голови НБУ з 10 травня виконуватиме заступник Гонтаревої

Якщо виникне така необхідність, Гонтарева прийде до Верховної Ради звітуватиме
З 10 травня виконувати обов'язки голови Нацбанку буде перший заступник голови НБУ Яків Смолій.
Функції голови НБУ з 10 травня виконуватиме заступник Гонтаревої Фото: finclub.net

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді, представник президента у парламенті Ірина Луценко, пише "Українська Правда".

"На сьогодні, якщо Валерія Гонтарева йде у відпустку (а вона за місяць оголосила про те, що має намір подати у відставку 10 травня), я думаю, що виконувати обов'язки й зараз тримати Нацбанк у своїх руках буде її перший заступник Яків Смолій", – зазначила Луценко. 

Також вона зазначила, що "якщо виникне така необхідність, Гонтарева прийде (до Верховної Ради) і буде звітувати"

"Вона нікуди не тікала на другий день (після оголошення про намір піти у відставку). Чи збирається вона прийти в парламент? Збирається. На всі запрошення парламентарів вона приходила і звітувала", – заявила Луценко. 

З її слів, перерва в роботі парламенту протягом місяця призвела до того, що Порошенко не зміг провести політичні консультації щодо кандидатури на посаду голови НБУ, і глава держави визначиться з кандидатурою після консультацій із Радою.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2017 22:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.