Функції голови НБУ з 10 травня виконуватиме заступник Гонтаревої

З 10 травня виконувати обов'язки голови Нацбанку буде перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді, представник президента у парламенті Ірина Луценко, пише "Українська Правда".

"На сьогодні, якщо Валерія Гонтарева йде у відпустку (а вона за місяць оголосила про те, що має намір подати у відставку 10 травня), я думаю, що виконувати обов'язки й зараз тримати Нацбанк у своїх руках буде її перший заступник Яків Смолій", – зазначила Луценко.

Також вона зазначила, що "якщо виникне така необхідність, Гонтарева прийде (до Верховної Ради) і буде звітувати".

"Вона нікуди не тікала на другий день (після оголошення про намір піти у відставку). Чи збирається вона прийти в парламент? Збирається. На всі запрошення парламентарів вона приходила і звітувала", – заявила Луценко.

З її слів, перерва в роботі парламенту протягом місяця призвела до того, що Порошенко не зміг провести політичні консультації щодо кандидатури на посаду голови НБУ, і глава держави визначиться з кандидатурою після консультацій із Радою.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.