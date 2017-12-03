Фури із львівським сміттям затримали під Кривим Рогом
Інформацію про це в неділю підтвердили в Криворізькій міській раді, повідомляє Радіо Свобода.
За даними заступника міського голови Олександра Катріченка, інцидент стався увечері в суботу: дві 20-тонні вантажівки з львівськими номерами, вщерть заповнені твердими побутовими відходами, поліція затримала в районі Криничок.
Як зазначив посадовець, після огляду документів з’ясувалось, що сміття прямувало зі Львова, місцем доставки зазначався Кривий Ріг.
Водночас у мерії Кривого Рогу повідомили, що з вересня 2016 року, згідно з рішенням сесії міськради, в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження.
За даними поліції, фахівці санепідслужби мають скласти необхідні акти, після чого фури зі сміттям супроводять за межі області.
Нагадаємо, у Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.
Львівська влада витратила близько 100 млн. грн. на вивезення сміття в інші регіони.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п`ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків