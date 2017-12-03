Фури із львівським сміттям затримали під Кривим Рогом

У місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження

До Кривого Рогу намагались ввезти дві фури, завантажем сміттям зі Львова.

Інформацію про це в неділю підтвердили в Криворізькій міській раді, повідомляє Радіо Свобода.

За даними заступника міського голови Олександра Катріченка, інцидент стався увечері в суботу: дві 20-тонні вантажівки з львівськими номерами, вщерть заповнені твердими побутовими відходами, поліція затримала в районі Криничок.

Як зазначив посадовець, після огляду документів з’ясувалось, що сміття прямувало зі Львова, місцем доставки зазначався Кривий Ріг.

Водночас у мерії Кривого Рогу повідомили, що з вересня 2016 року, згідно з рішенням сесії міськради, в місті діє заборона на утилізацію сміття немісцевого походження.

За даними поліції, фахівці санепідслужби мають скласти необхідні акти, після чого фури зі сміттям супроводять за межі області.

Нагадаємо, у Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.

Львівська влада витратила близько 100 млн. грн. на вивезення сміття в інші регіони.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п`ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області