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Футбол: "Динамо" розгромило "Бохум" у стартовій грі іспанського збору

У цій грі у стартовому складі української команди дебюбтував іспанський новачок Фран Соль
Футболісти київського "Динамо" обіграли у суботу німецький клуб "Бохум" (3:0) у першому контрольному поєдинку тренувального збору в іспанській Марбельї.
Футбол: "Динамо" розгромило "Бохум" у стартовій грі іспанського збору Фото:finclub.net

М'ячі забили: Віктор Циганков (30-та хвилина) та Назарій Русин (69, 78), повідомляє "Укрінформ".

У цій грі у стартовому складі української команди дебюбтував іспанський новачок Фран Соль.

На першому іспанському збіорі кияни проведуть ще два матчі. 23 січня підопічним Олександр Хацкевича протистоятиме румунський клуб "Стяуа", а на 26 січня запланований контрольний поєдинок проти чеської "Спарти". 

Нагадаємо, що чемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.

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19 01 2019 20:00
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