СПОРТ НОВИНИФутболісти київського "Динамо" обіграли у суботу німецький клуб "Бохум" (3:0) у першому контрольному поєдинку тренувального збору в іспанській Марбельї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Футбол: "Динамо" розгромило "Бохум" у стартовій грі іспанського збору
У цій грі у стартовому складі української команди дебюбтував іспанський новачок Фран Соль
Фото:finclub.net
М'ячі забили: Віктор Циганков (30-та хвилина) та Назарій Русин (69, 78), повідомляє "Укрінформ".
У цій грі у стартовому складі української команди дебюбтував іспанський новачок Фран Соль.
На першому іспанському збіорі кияни проведуть ще два матчі. 23 січня підопічним Олександр Хацкевича протистоятиме румунський клуб "Стяуа", а на 26 січня запланований контрольний поєдинок проти чеської "Спарти".
Нагадаємо, що чемпіон України - донецький "Шахтар" уклав п'ятирічний контракт з 19-річним ізраїльським півзахисником Манором Соломоном.
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19 01 2019 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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