Олексій Гай про відмову одягати футболку на підтримку ЗСУ: "А якби там було написано на підтримку геїв?"

Футболіст також назвав Бандеру і Шухевича ворогами і обурився тим фактом, що зараз вони герої, а в їхню честь перейменовують вулиці

Новачок "Олімпіка" Олексій Гай розповів, чому в грудні 2014 року відмовився одягати футболку на підтримку української армії.

"Ми заходимо в роздягальню, а футболки лежать. А якби там було написано на підтримку геїв? Чому я повинен це одягати? Це ще й було незаконно - такі питання потрібно узгоджувати з ФФУ. Є правило ФІФА: не повинно бути ніяких гасел про насильство над людиною і вбивства. А там було написано "АТО" (насправді "Слава української армії", - Ред.). А в АТО відбувається вбивство людей. Це вже "ні". Частина моїх думок втілилася у дії. І я не надів футболку", - розповів Олексій Гай в інтерв'ю Tribuna.com.

Також футболіст відповів і на інші питання журналіста Трибуни.

"Мені важко сказати, як це зробити (закінчити війну на Донбасі, - ред.). Не я розв'язував цю історію, не мені її закінчувати. Вихід може бути тільки один - припинити війну, щоб не гинули люди як з одного, так і з іншого боку. А як воно буде - в складі України Донбас чи не в складі, це вже відходить на другий план. В цьому і є, як би ми не кричали, залежність. Не те, що прямо не можемо без Росії, але ця країна показує свої позиції в світі. З останнього, що я читав - в ОБСЄ сказали, що російських військових там не помітили. Ми - просто пішаки, якими красиво керують. Проходять такі ігри, що нам навіть і не снилося. Ні в яких підручниках про таке не пишуть. Дивлячись телевізор або читаючи в інтернеті, важко розібратися в тому, що там дійсно відбувається. Побувавши в Донецьку, ви будете по-іншому сприймати ситуацію", - говорить Гай.

На питання журналіста чи є агресія Росії щодо України, Олексій дипломатично відповів, що не може назвати Росію агресором, бо "свічку не тримав".

"Я був в Росії і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. На верху інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав, як то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, не бачив", - наголосив футболіст.

Нагадаємо, що уродженець Запоріжжя з 2000-го року виступав за донецький "Шахтар".

Протягом двох років з 2016 по 2018 виступав у Росії за краснодарську "Кубань".