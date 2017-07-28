Футболіст ПАОКа сходив у туалет за воротами на стадіоні "Динамо" під час матчу з "Олімпіком"

За процесом спостерігали журналісти та технічний персонал

Один із запасних футболістів грецького клубу ПАОК справив потребу прямо під час матчу Ліги Європи проти донецького "Олімпіка".

Гравець грецької команди справив природну потребу за рекламними щитами на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.

До слова, за процесом спостерігали журналісти та технічний персонал.

Зі спини цей гравець схожий на Дімітріса Пелкаса, який вийшов на поле на 81 хвилині зустрічі.

Відзначимо, що матч завершився з рахунком 1:1. Повторна гра відбудеться в четвер, 3-го серпня.

Нагадаємо, що в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Олександрія" в гостях у меншості відстояла нічию у матчі проти румунської "Астри".