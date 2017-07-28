СПОРТ НОВИНИОдин із запасних футболістів грецького клубу ПАОК справив потребу прямо під час матчу Ліги Європи проти донецького "Олімпіка".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Футболіст ПАОКа сходив у туалет за воротами на стадіоні "Динамо" під час матчу з "Олімпіком"
За процесом спостерігали журналісти та технічний персонал
Фото: соціальні мережі
Гравець грецької команди справив природну потребу за рекламними щитами на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського.
До слова, за процесом спостерігали журналісти та технічний персонал.
Зі спини цей гравець схожий на Дімітріса Пелкаса, який вийшов на поле на 81 хвилині зустрічі.
Відзначимо, що матч завершився з рахунком 1:1. Повторна гра відбудеться в четвер, 3-го серпня.
Нагадаємо, що в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Олександрія" в гостях у меншості відстояла нічию у матчі проти румунської "Астри".
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28 07 2017 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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