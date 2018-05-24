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Футболіст з Колумбії отримав штраф 9 млн євро та 16 місяців в'язниці за ухилення від сплати податків

Згідно з іспанським законодавством, реальне ув'язнення світить тільки якщо вирок складає від 2 років
Колумбійський нападник футбольного клубу "Монако" Радамель Фалькао визнаний винним в ухиленні від сплати податків в Іспанії.
Футболіст з Колумбії отримав штраф 9 млн євро та 16 місяців в Фото: EPA

Іспанський суд визнав Радамеля Фалькао винним в ухиленні від сплати податків, повідомляє іспанське видання Marca.

Гравець має заплатити до іспанської скарбниці 9 мільйонів євро, також він отримав 16 місяців в'язниці. Колумбієць приховав 822 609 євро в 2012 році та ще 4 839 253 – у 2013, коли виступав за мадридський клуб "Атлетіко".

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Згідно з іспанським законодавством, реальне ув'язнення світить тільки якщо вирок складає від 2 років.

Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

Згодом, в Іспанії футболіста "Барселони" Ліонеля Мессі разом з батьком звинуватили від ухилення від сплати податків.

Додамо, що португалець Кріштіану Роналду приховав від податків мільйони євро, використовуючи офшорні схеми.

 

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24 05 2018 10:37
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