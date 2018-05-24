Футболіст з Колумбії отримав штраф 9 млн євро та 16 місяців в'язниці за ухилення від сплати податків

Згідно з іспанським законодавством, реальне ув'язнення світить тільки якщо вирок складає від 2 років

Колумбійський нападник футбольного клубу "Монако" Радамель Фалькао визнаний винним в ухиленні від сплати податків в Іспанії.

Іспанський суд визнав Радамеля Фалькао винним в ухиленні від сплати податків, повідомляє іспанське видання Marca.

Гравець має заплатити до іспанської скарбниці 9 мільйонів євро, також він отримав 16 місяців в'язниці. Колумбієць приховав 822 609 євро в 2012 році та ще 4 839 253 – у 2013, коли виступав за мадридський клуб "Атлетіко".

Читайте також: Офшори поза грою: відомих футболістів спіймали на виведенні мільйонів

Згідно з іспанським законодавством, реальне ув'язнення світить тільки якщо вирок складає від 2 років.