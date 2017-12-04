Футболіста "Боруссії" прооперовано, версію теракту зняли

Представник дортмундської "Боруссії" Саша Флигге заявив, що в результаті атаки на автобус команди у захисника команди Марка Бартры зламана кістка, з цього приводу гравця вже прооперували, також йому видалили сторонні предмети з тіла (швидше за все, мова йде про осколках).

Про це повідомляє AJC.

Генеральний директор німецького клубу Ханс-Йоахім Ватцке поділився, що всі футболісти дортмундської "Боруссії" знаходяться в шоці після вибуху поблизу автобуса команди перед матчем 1/4 Ліги чемпіонів з "Монако".

"Була здійснена атака на автобус команди. Вся команда знаходиться в шоці. Такі події не виходять з голови. Я сподіваюся, що команда буде здатна у такій ситуації виглядати конкурентоспроможною в завтрашньому матчі", — цитує Ватцке Bild.

Фото: Reuters

Воротар "Боруссії" Роман Бюрки розповів про те, як стався вибух біля автобуса з командою, яка прямує на матч з "Монако" в рамках 1/4 Ліги чемпіонів.

"Оглушливий вибух стався, коли автобус звернув на головну вулицю. Я сидів на задньому ряду поруч з Марком Бартра, який був поранений осколком заднього вікна. Після того, що сталося, ми всі відразу ж лягли на підлогу. Сказати, що ми всі в шоці, - значить не сказати нічого", - цитує Бюрки Ran.

Фото: Reuters

У свою чергу президент "Боруссії" Райнхард Раубалль висловив упевненість, що гравці добре зіграють у середу з "Монако".

"Для гравців це надзвичайно складна ситуація. Але вони професіонали і, я впевнений, відмінно виконають свою роботу завтра. Було б просто жахливо, якби команда перебувала під впливом людей, які влаштували це божевілля. У середу буде дуже важливо надіслати суспільству позитивні сигнали", - сказав Раубалль.

Як відомо, 11 квітня біля автобуса німецького футбольного клубу "Боруссія" сталися три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, де були розміщені спортсмени. В результаті поранення отримав центральний захисник, іспанець Марк Бартра.

Через деякий час поліція міста повідомила, що в ході інциденту, швидше за все, були використані "серйозні вибухові речовини". Також правоохоронці заявили, що вибухи можна вважати атакою, спрямованої на "Боруссію".

Ще пізніше на місці вибухів у Дортмунді біля автобуса футбольної команди "Боруссія" була знайдена записка, укладач або укладачі якої беруть на себе відповідальність за те, що трапилося.