НОВИНИЛьвівські "Карпати" розірвали угоду з воротарем молодіжної команди Михайлом Готрою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗМІ: Футболіста львівських "Карпат" вигнали з клубу через підтримку збірної Росії на ЧС-2018
Напередодні були опубліковані скріни з його соцмереж, де гравець підтримував збірну Росії на Чемпіонаті світу
Фото: fckarpaty.com.ua
У клубі виданню ZAXID.NET заявили, що не будуть коментувати цю ситуацію. Однак, підтвердили той факт, що контракт з 18-річним гравцем було розірвано.
Нагадаємо, що на ЧС-2018 Росія перемогла Іспанію та вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу футбольного мундіалю.
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05 07 2018 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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