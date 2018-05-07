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ЗМІ: Футболіста львівських "Карпат" вигнали з клубу через підтримку збірної Росії на ЧС-2018

Напередодні були опубліковані скріни з його соцмереж, де гравець підтримував збірну Росії на Чемпіонаті світу
Львівські "Карпати" розірвали угоду з воротарем молодіжної команди Михайлом Готрою.
ЗМІ: Футболіста львівських "Карпат" вигнали з клубу через підтримку збірної Росії на ЧС-2018 Фото: fckarpaty.com.ua

У клубі виданню ZAXID.NET заявили, що не будуть коментувати цю ситуацію. Однак, підтвердили той факт, що контракт з 18-річним гравцем було розірвано.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 Росія перемогла Іспанію та вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу футбольного мундіалю.

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05 07 2018 14:47
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