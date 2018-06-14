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Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати коровай, подарований після прибуття в Росію

Швидше за все, це було зроблено з побоювання отруєння і диверсії
Футболісти збірної Англії, які прибули в Росію на Чемпіонат світу з футболу, відмовилися куштувати подарований коровай.
Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати коровай, подарований після прибуття в Росію Фото: twitter.com/BradleyOrmesher

Головному тренеру Гарету Саутгейту і капітану Харрі Кейну подарували самовар і коровай. Англійці прийняли подарунок, але так і не спробували частування, повідомляє Eurosport.

Наголошується, що футболісти збірної привезли свої продукти і власних кухарів з побоювання отруєння.

Відзначимо, що відносини Росії та Великобританії суттєво погіршилися після отруєння раніше засудженого за державну зраду офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, що ЧС з футболу пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах РФ. Про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія і Ісландія. Пізніше до них приєдналася Австралія. Європейський парламент має намір сьогодні проголосувати за резолюцію про бойкот.

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14 06 2018 08:40
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