Футбольні вболівальники побилися з поліцією в Маріуполі, – ФОТО

У Маріуполі під час матчу між місцевою командою і київським клубом "Динамо" уболівальники побилися з правоохоронцями.

Про це повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua.

За попередньою інформацією, поліцейські затримали кількох уболівальників "Динамо". На їх захист кинулися фанати обох футбольних команд у балаклавах. У бік правоохоронців полетіло каміння і фаєри.

Фанати вибігли на дорогу, відламували каміння і кидали в поліцейських.

Коли поліцейські спробували вивезти затриманих в автозаку, в машину полетіло каміння. Було розбито кілька вікон.



Фото: 0629.com.ua

Поліцейські намагалися забороняти знімати кореспонденту 0629, погрожуючи "розбити голову", використовуючи нецензурну лайку.



Фото: 0629.com.ua

Кількома хвилинами пізніше в іншій частині біля стадіону сталася бійка між поліцейськими і ультрас. Одного фана затримали, але його відбили товариші.

Заспокоювати обидві сторони прийшов особисто губернатор Донецької області Павло Жебрівський.



Фото: 0629.com.ua

За інформацією "112 Україна", під час другого тайму вболівальники столичного клубу почали вибігати зі свого сектора і перелазити через огородження. Зав'язалася бійка з правоохоронцями, під час якої вболівальники використовували піротехніку і кидали в поліцейських каміння.



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua

За припущенням видання, бійка виникла через заборону поліції залишати сектора під час перерви між таймами. Кілька вболівальників все одно залишили свої місця, незважаючи на попередження, що зайти назад вони не зможуть. Коли поліція відмовилася впустити їх назад у сектор, почалася сварка, під час якої інші вболівальники вирішили допомогти своїм товаришам.



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua



Фото: 0629.com.ua

У патрульній поліції Донецької області розповіли, що внаслідок сутичок незначних ушкоджень зазнав ТОРівець та кілька агресивно налаштованих вболівальників.

"Найбільш активних призвідників бійки поліціанти затримали та доставили до відділку поліції для подальшого розгляду справ. Завершився матч на мирній ноті з перемогою гостей. Наразі гості прямують додому і вже покинули межі Донецької області", – повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, на матчі був присутній президент України Петро Порошенко. Відвідування гри стало завершенням його робочого візиту в Донецьку область.

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:2 перемогли в гостях ФК "Маріуполь" у матчі чергового, 25-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.