Футбольний клуб Барселона висловив готовність знятися з чемпіонату Іспанії

Барселона готова припинити свої виступи в чемпіонаті Іспанії

Футбольний клуб Барселона готовий знятися з чемпіонату Іспанії через конфлікт з державною владою щодо референдуму про незалежність Каталонії.

Як повідомляє Goal.com, президент "Синьо-гранатових" Жосеп Бертомеу зазначив, що не виключає варіант припинення виступів в Ла Лізі, але він буде обговорюватися на зборах ради директорів клубу.

Напередодні футбольний клуб Барселона оголосив про те, що він примикає до страйку, який оголосив громадський рух Table for Democracy після проведеного референдуму про незалежність Каталонії.

Після цього вболівальники збірної Іспанії негативно зустріли на тренуванні гравця Барселони і національної команди Жерара Піке за його підтримку незалежності Каталонії.

Нагадаємо, що у неділю влада регіону спробувала провести заборонений Мадридом референдум про незалежність від Іспанії. Однак поліція жорстоко протистояла спробам людей проголосувати.

У підсумку каталонський лідер Карл Пучдемон все одно заявив, що, за результатами референдуму, Каталонія виборола право на незалежність.

Влада регіону повідомила, що 90% учасників голосування підтримали ідею незалежності від Іспанії. При цьому, явка була невисокою - у волевиявленні взяли участь трохи більше 42% виборців.

У Брюсселі референдум назвали незаконним, бо він суперечить конституції Іспанії. У Єврокомісії це вважають внутрішньою справою країни.

У Єврокомісії також закликали уряди Іспанії і Каталонії перейти від конфронтації до діалогу.

"Насильство ніколи не зможе бути інструментом в політиці", - заявив її речник Маргарітіс Схінас.

Про стурбованість щодо застосування сили у день референдуму заявив Верховний комісар ООН з питань прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн.

У Барселоні проти демонстрантів застосували кийки та гумові кулі. Є відеозаписи, на яких видно, як поліція тягає жінок за волосся.

Каталонські лідери заявили, що створять спеціальну комісію, яка розслідуватиме, за яких обставин під час референдуму отримали поранення понад 800 цивільних.

Конституційний суд Іспанії раніше визнав референдум незаконним.