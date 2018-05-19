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Футбольний матч у Черкасах зупинили через бійку ультрас з поліцією

На футбольному матчі в Черкасах ультрас побилися з поліцією
У Черкасах під час матчу черкаського "Дніпра" з футбольним клубом "Суми" сталася бійка між уболівальниками та поліцією.
Футбольний матч у Черкасах зупинили через бійку ультрас з поліцією Фото: facebook.com | Ян Антонюк

Як повідомляє місцеве видання "Про все", матч заключного туру Першої ліги між командами "Черкаський Дніпро" і "Суми" зупинили на 54-ій хвилині через масове порушення громадського порядку.

У груповому порушенні громадського порядку, за даними поліції, взяли участь близько 200 осіб. Організаторів заворушень затримали, вони перебувають у приміщенні Черкаського міськвідділу ГУНП в Черкаській області.

"Вони (уболівльники, – ред.) вийшли на поле із гучними закликами проти Лашкула (власника черкаського футбольного клубу Володимира Лашкула, – ред.). Взривали пакети, штовхнули працівника стадіону, крили всіх нецензурною лайкою, провокували бійку з іншими відвідувачами стадіону", – зазначила прес-офіцер УПП Зоя Вовк.

За словами працівників поліції, орієнтовно на матчі було затримано 26 осіб, серед них двоє неповнолітніх, повідомляє видання.

Активісти Національного корпусу під стінами приміщення Черкаського міськвідділу поліції вимагали звільнити затриманих вболівальників. Станом на 21:20 було звільнено понад 10 затриманих.

Громадський активіст Денис Гайда на своїй сторінці у Facebook зазначив, що серед затриманих є люди, які не брали участі в заворушеннях, а стояли поруч чи проходили повз.

Нагадаємо, сьогодні київське "Динамо" в матчі 32 туру Прем'єр-Ліги переграло донецький "Шахтар".

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19 05 2018 22:40
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