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G20 відмовилася від обіцянки захищати вільну торгівлю та боротися із глобальним ‎потеплінням

Ще минулого року представники G20 обіцяли "протистояти усім формам протекціонізму"
Міністри фінансів країн "Великої двадцятки" на щорічній зустрічі не змогли домовитися про ‎захист вільної торгівлі і боротьбу із протекціонізмом після того, як США відмовилися підписувати ‎документ.‎
G20 відмовилася від обіцянки захищати вільну торгівлю та боротися із глобальним ‎потеплінням Фото: bbc.com

У комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі у німецькому місті Баден-Баден, не було слів ‎про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом, повідомляє BBC.

Ще минулого року представники G20 обіцяли "протистояти усім формам протекціонізму".‎

Проблема протекціонізму загострилася із приходом до влади у США нової адміністрації на чолі ‎із президентом Дональдом Трампом, який заявив про необхідність зменшити торговельний ‎дефіцит країни.‎

За нього США уже вийшли із Транстихоокеанського партнерства (ТТП). ‎

На зустрічі в Баден-Бадені міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним ‎потеплінням. Раніше Дональд Трамп називав зміни клімату вигадкою, а голова Агентства з охорони навколишнього середовища США Скотт Прюйтт заявляв, що не вірить у вирішальну роль вуглекислого газу в проблемі глобального потепління.

Міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що йому шкода, що країни не змогли ‎домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей.‎

Його колега з Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що неможливо змусити партнерів включити ‎у документ заяви, які їм не подобалися.‎

Директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після саміту міністрів фінансів G20 ‎заявила, що світове економічне зростання швидшає, але помилкова політика може зупинити цей ‎процес.‎

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