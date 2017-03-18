G20 відмовилася від обіцянки захищати вільну торгівлю та боротися із глобальним потеплінням
У комюніке, опублікованому за підсумками зустрічі у німецькому місті Баден-Баден, не було слів про те, що країни беруть на себе зобов'язання у боротьбі із протекціонізмом, повідомляє BBC.
Ще минулого року представники G20 обіцяли "протистояти усім формам протекціонізму".
Проблема протекціонізму загострилася із приходом до влади у США нової адміністрації на чолі із президентом Дональдом Трампом, який заявив про необхідність зменшити торговельний дефіцит країни.
За нього США уже вийшли із Транстихоокеанського партнерства (ТТП).
На зустрічі в Баден-Бадені міністри також відмовилися від обіцянки боротися із глобальним потеплінням. Раніше Дональд Трамп називав зміни клімату вигадкою, а голова Агентства з охорони навколишнього середовища США Скотт Прюйтт заявляв, що не вірить у вирішальну роль вуглекислого газу в проблемі глобального потепління.
Міністр фінансів Франції Мішель Сапен заявив, що йому шкода, що країни не змогли домовитися щодо двох пріоритетних для сучасного світу речей.
Його колега з Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що неможливо змусити партнерів включити у документ заяви, які їм не подобалися.
Директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після саміту міністрів фінансів G20 заявила, що світове економічне зростання швидшає, але помилкова політика може зупинити цей процес.
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