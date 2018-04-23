G7 та Україна домовилися разом протидіяти російській агресії

За словами українського міністра, під час зустрічі йшлося також про сприяння Великої сімки у реформуванні України

Члени Великої сімки (G7) погодилися працювати разом, аби допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

"Головним підсумком я вбачаю те, що агресію проти України вони розцінюють як агресію проти усього цивілізованого світу. Це було дуже чітко сказано усіма учасниками, а не прозвучало окремою реплікою. Ми також домовилися працювати разом, аби цю агресію відбивати", - розповів глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками участі у спеціальній сесії саміту міністрів закордонних справ країн G7.

Він наголосив на тому, що міністри розуміють, що Росія буде продовжувати дестабілізувати Україну, тож "допомога нашій державі критично важлива для всієї Сімки".

За словами українського міністра, під час зустрічі йшлося також про сприяння Великої сімки у реформуванні України. "Ми домовилися поміркувати над деякими форматами, як збільшити роль Сімки і щодо відбиття цих загроз, і щодо подальшого сприяння у реформах. Там лунали деякі ідеї, які я поки не можу озвучити, бо вони перебувають на розгляді у головування, але за пару місяців, коли їх опрацюють, мало б бути просування", - зазначив глава української дипломатії.

Клімкін додав, що "дискусія була дійсно суперова".

Нагадаємо, що на днях уряд ФРН визнав РФ загрозою для своєї національної безпеки.

В той же час, німецький канцлер Ангела Меркель висловилася за поступове зближення з Росією і створення загальної економічної зони з РФ.