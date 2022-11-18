G-7 звинуватило росію в "найжорстокіших злочинах" в Україні
G-7 продовжить допомагати Україні в розкритті військових злочинів та вживатиме спільних заходів проти російської дезінформації, сказала Ненсі Фейзер, передає Zeit.
Міністри внутрішніх справ країн великої сімки закликали негайно припинити напади росії на Україну . Вони також підтвердили свою підтримку судового переслідування винних, як оголосила федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер наприкінці міністерських консультацій у Гессенському монастирі Ебербах.
«Ми продовжуємо щодня отримувати кадри найжорстокіших злочинів проти мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури в Україні», – сказав політик СДПН. «Це має припинитися, путін має припинити цю жорстоку війну».
За словами Фазера, міністри внутрішніх справ інтенсивно обмінялися думками про те, «як ми можемо продовжувати розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності, щоб одного дня військові злочинці відповідали перед судами». Група G-7 також погодилася продовжувати підтримку поліції та правоохоронних органів в Україні .
Також країни G-7 домовилися протидіяти пропаганді та дезінформації з боку росії. «Ми сприятимемо співпраці у виявленні мереж дезінформації», — сказав Фейзер. «росія намагається поширити небезпеку за допомогою брехні, підірвати довіру до державних інституцій і розділити наші суспільства». Це засуджується найсуворіше. «І ми можемо сказати: у путіна нічого не вийде. Ми протиставляємо брехні фактами».
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