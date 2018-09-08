Гаазька депутатка скоїла самогубство, заявивши про зґвалтування мусульманами
Напередодні жінка опублікувала у Facebook відео, на якому вона сказала, що була зґвалтована мусульманами в березні минулого року. Політик виглядала виснаженою, пише AD з посиланням на її оточення.
"Я просто хочу, щоб світ дізнався правду. 15 березня 2017 року мене викрали, зґвалтували і погрожували мусульмани, тому що вони хотіли, щоб я мовчала у Гаазькій міській раді", - сказала вона на відео.
15 березня минулого року був днем парламентських виборів. "Після того, як це сталося, я нікому не сказала, я просто провела дебати на наступний день", - сказала вона.
У відеоролику Ділле оголосила, що йде з політики. Вона сказала, що недавно їй погрожували смертю, заявивши, що "ми скоро переріжемо вам горло і дамо стекти кров'ю".
"Я просто боюся, що вони зашкодять моїм дітям, моїм близьким. Я не можу з цим змиритися. Вони не люблять жінок. Я їм зовсім не подобаюся", - сказала вона.
Ділле звинуватила іншого депутата Арнуда Ван Доорна в організації зґвалтування. "Він сильно мене ненавидить, жахливо зла людина", - сказала вона.
Ван Доорн, який перебуває у відпустці, заявив у Twitter, що він розглядає можливість подання позову за наклеп.
Ділле двадцять п'ять років працювала з людьми з інвалідністю. Вона була одруженою і мала чотирьох дітей. 2,5 роки тому вона потрапила під обстріл після того, як через Facebook показала відео, в якому висловлено думку про те, що мусульмани з атомною бомбою повинні бути знищені.
Нагадаємо, що міжпартійна робоча група парламенту Великої Британії рекомендує затвердити офіційні процедури для розгляду скарг на сексуальні домагання.
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