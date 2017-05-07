Гаазький арбітраж прийняв позов українських компаній проти Росії

Арбітражний суд в Гаазі прийняв до розгляду позов Укрнафти проти Росії по захопленню АЗС в Криму

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration, Нідерланди) прийняв до розгляду позов найбільшої нафтовидобувної компанії Укрнафта проти Росії з метою отримання компенсації за незаконне захоплення автозаправних станцій (АЗС) компанії на території тимчасово окупованого Криму.

Разом з позовом Укрнафти суд також почав розгляд позову до Росії української компанії Stabil.

Обидві справи були розпочаті 3 червня 2015 року, - йдеться у відповідному повідомленні на сайті суду, інформують Українські новини.

Компанії заявляють, що Росія порушила умови російсько-українського двостороннього інвестиційного договору.

Нагадаємо, в січні 2016 року Укрнафта звернулася до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі з позовом проти Росії з питання незаконного захоплення АЗС в Криму.

Підставою для звернення до суду послужило двосторонню угоду про захист інвестицій між Україною і Росією 1998 року, відповідно до якого кожна зі сторін взяла на себезобов'язання не націоналізувати або експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншого боку, без своєчасної виплати справедливої компенсації.

Аналогічні позови проти Росії були подані також від компаній Novel-Estate, Stabil, Stemv Group, Кіровоград-Нафта, Крим-Петрол, Пірсан, Трейд-Траст, Елефтерія, ВКФ Сатек, Рустел, Рубенор.