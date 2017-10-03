Гаазький арбітраж прийняв рішення на користь Коломойського за позовом проти Росії
"24 лютого 2017 року, після проведення обговорень, склад арбітражу одноголосно ухвалив проміжне рішення (Interim Award), що стосується деяких питань про юрисдикцію і допустимість", - цитує "Інтерфакс-Україна" повідомлення арбітражу.
Як пише УНІАН з посиланням на видання Investment Arbitration Reporter, судді визнали принцип, що Росія може нести відповідальність згідно з двостороннім інвестиційним договором (ДІД) між Україною та РФ за порушення прав інвесторів у Криму в період після підписання Росією нормативних актів, якими вона включила цю спірну територію у склад Федерації.
Арбітраж вперше поширює дію такого договору на такі обставини.
Позиція РФ полягала в тому, що ДІД не може бути підґрунтям для скликання арбітражу в цих позовах, а також у невизнанні юрисдикції міжнародного арбітражного трибуналу в цих справах.
Оминаючи увагою ухвалення рішення про законність окупації й анексії, суд визнає її доконаною подією, що має наслідки згідно з двостороннім інвестиційним договором.
IAReporter вдалося підтвердити інформацію, що суд визначив факт наявності зобов'язань РФ захищати українських інвесторів у Криму згідно з ДІД, починаючи з 21 березня 2014 року. Незважаючи на те, що позивачі наполягали на визнанні більш ранньої дати, суд визначив дату відповідно до дня підписання Володимиром Путіним указів про включення Криму у склад РФ. Арбітраж установив, що позивачі можуть використовувати норми про захист прав інвесторів згідно з ДІД у частині, що стосується неналежного поводження з їхніми інвестиціями в банківські установи та комерційний аеропорт у Криму.
Арбітраж нагадує, що розгляд за позовом Коломойського і ТОВ "Аеропорт "Бельбек" проти РФ було розпочато 13 січня 2015 року на підставі регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) та угоди між урядами РФ і України від 27 листопада 1998 про захист інвестицій. Позивачі заявили, що РФ порушила свої зобов'язання, що випливають із зазначеного договору, шляхом прийняття з лютого 2014 року заходів, які позбавили позивачів прав власності, договірних та інших прав з експлуатації пасажирського терміналу для комерційних перельотів аеропорту "Бельбек" в Криму.
Коломойський заявляв про наявність у нього до 2020 року контракту на управління пасажирським терміналом аеропорту "Бельбек" в Севастополі, "націоналізованим" Росією після анексії Криму. Він зажадав від РФ компенсації втрат у вигляді можливого доходу від терміналу. Йдеться про суму в $15 млн.
Потім, 13 квітня 2015 року, подібний арбітражний розгляд проти РФ ініціювали ПриватБанк і ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", оскільки анексія Росією Криму не дозволила позивачам продовжити свій банківський бізнес в Криму.
Після слухання про юрисдикцію і допустимість, яке відбулося в Женеві 12-14 липня 2016 року, склад арбітражу запросив сторони доповнити свої письмові позиції в термін до 14 жовтня 2016 року. Позивачі надали свої письмові доповнення, тоді як РФ цього не зробила.
Гаазький арбітраж розглядає ще низку подібних позовів від компаній, пов'язаних з екс-акціонерами ПриватБанку, зокрема, "Укрнафти" і ТОВ "Стабіл", які втратили в Криму нафтобізнес, і екс-голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і 18 компаній, які втратили в Криму активи в сфері нерухомості. Всі ці справи також дійшли до етапу слухань про юрисдикцію, проте рішення щодо них ще не виносилися.
Голова правління націоналізованого в кінці 2016 року ПриватБанку Олександр Шлапак повідомляв, що після націоналізації фінустанова продовжила співпрацю з адвокатами, які були найняті раніше.
За його словами, кримські активи банку в розмірі, за сьогоднішніми оцінками, близько 14 млрд грн, були конфісковані місцевою владою, а вкладники приблизно на 10 млрд грн, якщо перерахувати за сьогоднішнім курсом, залишилися.
Нагадаємо, у Криму окупаційний суд постановив забрати у бізнесмена Ігоря Коломойського майже три гектари землі в Ялті.
Окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським.
У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.
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