Гаазький суд оприлюднив деталі позову України проти Росії

Як зазначається у повідомленні суду, Україна у позові стверджує, що після Помаранчевої революції у 2004 році, держава стала об'єктом посиленого тиску та залякування з боку Росії

Міжнародний суд ООН оприлюднив деталі щодо позову України проти Росії, поданому у понеділок у Гаазі.

"Увечері 16 січня 2017 року Україна ініціювала справу проти Російської Федерації щодо обвинувачень у порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 року. Обидві держави є учасниками цих документів", - йдеться у повідомленні, розмішеному на офіційному сайті відомства.

Як зазначається у повідомленні суду, Україна у позові стверджує, що після Помаранчевої революції у 2004 році, держава стала об'єктом посиленого тиску та залякування з боку Росії.

"Відповідно до позиції України, з 2014 року Російська Федерація активізувала своє втручання в справи України до небезпечного нового рівня, "військово вторгнувшись в Україну, фінансуючи акти тероризму та порушуючи права людини мільйонів громадян України, включаючи, у найвищому ступені, право на життя", - йдеться у повідомленні суду.

Як зазначається, Україна вважає, що своїми діями РФ порушує основоположні принципи міжнародного права.

Як стверджується, на сході України Росія розпалює та підтримує збройне протистояння проти державної влади України.

"Україна вважає, що своїми діями РФ порушує основоположні принципи міжнародного права, в тому числі закріплені в Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму", - зазначили в суді.

Крім того, як зазначається, частина позову стосується порушення РФ Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації у зв'язку із ситуацією у Криму.

"У своїй заяві Україна стверджує, що в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь Російська Федерація "нахабно знехтувала Статутом ООН, захопивши військовою силою частину суверенної території України". Україна заявляє, що "у спробі узаконити свій акт агресії, Росія спорудила незаконний "референдум", поспішаючи впровадити його на тлі атмосфери насилля та залякування щодо неросійських етнічних груп", - йдеться у матеріалах суду.

У опублікованому документі на шести сторінках наводиться детальний перелік вимог України.

"Україна просить суд винести рішення і оголосити, що Росія через свої державні органи, державних агентів та інших осіб та організації, які здійснюють державну владу та через агентів, які діють за її інструкціями або під керівництвом та контролем порушила зобов'язання Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму", - йдеться у документах та наводиться детальний перелік.

Крім того, як зазначається, Україна подала запит про введення тимчасових заходів для захисту прав.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

Раніше ООН сформувала трибунал для розслідування справи діяльності Росії в Криму.