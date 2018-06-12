Гаазький трибунал планує найближчим часом завершити аналіз військових злочинів у Криму і на Донбасі

Наразі канцелярія прокурора зафіксувала 1 200 випадків злочинів на Донбасі, встановила загибель 2 737 і поранення близько 9 тис. осіб

Прокуратура Міжнародного кримінального суду (Гаазький трибунал, Нідерланди) планує найближчим часом завершити аналіз військових злочинів в Криму і на Донбасі і винести рішення про прийнятність справи до розгляду.

Про це йдеться у щорічному звіті прокурора суду Фату Бенсуда, передає "112 Україна".

"Найближчим часом канцелярія прокурора планує завершити аналіз предметної юрисдикції щодо ситуації як в Криму, так і на сході України, з метою винесення відповідного висновку прийнятності юрисдикції суду", - наголошується у ньому.

При цьому уточнюється, що у зв'язку з цим канцелярія прокурора продовжить збирати доступну інформацію, що стосується судових розглядів на рівні національного законодавства, а також співпрацювати з органами влади України, громадянським суспільством і іншими зацікавленими сторонами.

"Враховуючи те, що Україна визнала юрисдикцію МКС на необмежений термін, канцелярія прокурора також продовжить реєстрацію звинувачень у злочинах, скоєних в Україні, в тій мірі, в якій вони підпадають під юрисдикцію суду", - додається у звіті.

Водночас у документі наголошується, що в поточному році канцелярія прокурора продовжила збирати докази, що стосуються конфліктів у Криму і на Донбасі.

Зокрема, встановлено, що ситуація в Криму є окупацією і підпадає під характеристику міжнародного збройного конфлікту.

Щодо ситуації на Донбасі вирішено застосовувати право міжнародних конфліктів, оскільки з 14 липня 2014 року в цьому регіоні зафіксовано прямі сутички між збройними силами Росії та України.

Наразі канцелярія прокурора зафіксувала 1 200 випадків злочинів на Донбасі, встановила загибель 2 737 і поранення близько 9 тис. осіб.

При цьому наголошується особливе кровопролиття в боях за Іловайськ. За даними МКС, в них загинуло близько 1 тис. українських військових.

Також канцелярія прокурора зафіксувала такі злочини, як підготовка бойовиками на Донбасі дітей-солдатів, позасудові страти та сексуальне насильство.

Що стосується Криму - тут встановлені факти незаконного призову громадян в армію країни-окупанта, незаконні суди над українцями і кримськими татарами і викрадення людей, незгодних з владою.