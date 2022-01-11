Галочка верифікації у Twitter стане платною підтвердив Ілон Маск Передплата надаватиме й інші привілеї

Американський бізнесмен Ілон Маск підтвердив, що галочка верифікації у Twitter стане платною. Передплата надаватиме користувачам також інші привілеї.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Нинішня система лордів і селян у Twitter для того, хто має чи ні синю галочку, — це нісенітниця собача. Владу людям! [Галочку] за $8 на місяць", — зазначив Маск.

Він підкреслив, що ціна за галочку верифікації змінюватиметься залежно від регіону.

Крім цього, Маск заявив, що за цю суму користувачі отримають у відповідях, згадках та пошуковій видачі можливість публікувати довші відео й аудіо, а також бачитимуть удвічі менше реклами.

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