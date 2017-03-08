Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гаманці вірусу WannaCry спустошили за 15 хвилин

До цього з гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня
Біткоін-гаманці вірусу-здирника WannaCry спустошені. У ніч на 3 серпня хтось провів сім транзакцій і вивів все 142 тисячі доларів в біткоіни.
Гаманці вірусу WannaCry спустошили за 15 хвилин Фото: news-front.info

Транзакції зафіксував бот видання Quartz.

Всі переклади були проведені протягом 15 хвилин. Quartz зазначає, що гроші, швидше за все, пройдуть через ланцюжок інших біткоін-гаманців, щоб приховати кінцевого отримувача.

До цього з гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня. Останнє поповнення гаманця на 606 доларів (ймовірно, черговий викуп) відбулося 24 липня.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

Пізніше видання The Telegraph повідомило, що хакери, вірусна атака яких заблокувала файли, ймовірно пов’язані з Росією.

Творці вірусу WannaCry вже отримали від своїх жертв $42 тис викупу через систему Bitcoin.

Відзначимо, що у поширенні вірусу WannaCry Microsoft звинувачує розвідку США.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 11:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.