Гаманці вірусу WannaCry спустошили за 15 хвилин

До цього з гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня

Біткоін-гаманці вірусу-здирника WannaCry спустошені. У ніч на 3 серпня хтось провів сім транзакцій і вивів все 142 тисячі доларів в біткоіни.

Транзакції зафіксував бот видання Quartz.

Всі переклади були проведені протягом 15 хвилин. Quartz зазначає, що гроші, швидше за все, пройдуть через ланцюжок інших біткоін-гаманців, щоб приховати кінцевого отримувача.

До цього з гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня. Останнє поповнення гаманця на 606 доларів (ймовірно, черговий викуп) відбулося 24 липня.