Гаманці вірусу WannaCry спустошили за 15 хвилин
Транзакції зафіксував бот видання Quartz.
Всі переклади були проведені протягом 15 хвилин. Quartz зазначає, що гроші, швидше за все, пройдуть через ланцюжок інших біткоін-гаманців, щоб приховати кінцевого отримувача.
До цього з гаманців нічого не знімали з моменту початку вірусної атаки 12 травня. Останнє поповнення гаманця на 606 доларів (ймовірно, черговий викуп) відбулося 24 липня.
Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".
Пізніше видання The Telegraph повідомило, що хакери, вірусна атака яких заблокувала файли, ймовірно пов’язані з Росією.
Творці вірусу WannaCry вже отримали від своїх жертв $42 тис викупу через систему Bitcoin.
Відзначимо, що у поширенні вірусу WannaCry Microsoft звинувачує розвідку США.
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