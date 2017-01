Ганапольський і Кисельов звільняються з телеканалу NewsOne

Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Олексій Семенов оголосив, що залишає канал і разом із журналістами Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим і починає новий проект.

"Сьогодні, 9 січня 2017 року, я завершив роботу на NewsOne. Разом з Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим ми беремося до нового проекту і, як сподіваюся, відкриваємо нову сторінку медіа-історіі країни", - написав Семенов на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "ДетекторМедіа".

Він також подякував колегам і власнику телеканалу - депутату Євгену Мураєву.

Нагадаємо, у липні минулого року телеведучий Євген Кисельов, який раніше співпрацював з "Інтером", знайшов нову роботу на телеканалі News One.

Кисельов звільнився з "Інтера" у квітні 2016 року, після чого було оголошено про співпрацю з каналом "112", але жодного випуску програми "Вечірній прайм з Євгеном Кисельовим" так і не вийшло.

Влітку на каналі "112" відбулася зміна структури власності, зазначає "Детектор.Медіа". Компанії Secundiana Media 112 Ltd, Tertiana Media 112 Ltd, Quartiana Media 112 Ltd, Quintiana Media 112 Ltd, Sextiana Media 112 Ltd і Septiana Media 112 Ltd, бенефіціаром яких називав себе бізнесмен Андрій Подщипков, тепер не входять у неї. Сам Подщипков пішов з посади директора двох компаній з групи "112 Україна".

Зміни в структурі власності та керівництві компаній збіглися з переходом народного депутата і телеведучого Сергія Капліна з ефіру каналу "112 Україна" на канал NewsOne. З осені 2015 року Андрій Подщипков є заступником голови Партії простих людей Сергія Капліна.

Євген Кисельов - громадянин Росії, працював телеведучим у цій країні до 2008 року.

Потім він переїхав в Україну, де працював головним редактором-консультантом телеканалу ТВі. З січня по вересень 2009 року - ведучий щотижневої інформаційно-аналітичної програми "Нагорі" (ТВі). З вересня 2009 року перейшов на "Інтер", де вів програму "Велика політика" до кінця 2012 року.

З лютого 2013 року - директор ТОВ "Національні інформаційні системи", яке виробляє програми "Новини", "Подробиці" та "Подробиці тижня" для "Інтера".

З 9 червня 2013 року - ведучий недільної програми "Подробиці тижня з Євгеном Кисельовим" ("Інтер").