Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ганапольський і Кисельов звільняються з телеканалу NewsOne

Генпродюсер телеканалу оголосив про початок нового проекту
Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Олексій Семенов оголосив, що залишає канал і разом із журналістами Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим і починає новий проект.
Ганапольський і Кисельов звільняються з телеканалу NewsOne Євген Кисельов. Фото: vlasti.net

"Сьогодні, 9 січня 2017 року, я завершив роботу на NewsOne. Разом з Матвієм Ганапольським і Євгеном Кисельовим ми беремося до нового проекту і, як сподіваюся, відкриваємо нову сторінку медіа-історіі країни", - написав Семенов на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "ДетекторМедіа".

Він також подякував колегам і власнику телеканалу - депутату Євгену Мураєву.

Нагадаємо, у липні минулого року телеведучий Євген Кисельов, який раніше співпрацював з "Інтером", знайшов нову роботу на телеканалі News One.

Кисельов звільнився з "Інтера" у квітні 2016 року, після чого було оголошено про співпрацю з каналом "112", але жодного випуску програми "Вечірній прайм з Євгеном Кисельовим" так і не вийшло.

Влітку на каналі "112" відбулася зміна структури власності, зазначає "Детектор.Медіа". Компанії Secundiana Media 112 Ltd, Tertiana Media 112 Ltd, Quartiana Media 112 Ltd, Quintiana Media 112 Ltd, Sextiana Media 112 Ltd і Septiana Media 112 Ltd, бенефіціаром яких називав себе бізнесмен Андрій Подщипков, тепер не входять у неї. Сам Подщипков пішов з посади директора двох компаній з групи "112 Україна".

Зміни в структурі власності та керівництві компаній збіглися з переходом народного депутата і телеведучого Сергія Капліна з ефіру каналу "112 Україна" на канал NewsOne. З осені 2015 року Андрій Подщипков є заступником голови Партії простих людей Сергія Капліна.

Євген Кисельов - громадянин Росії, працював телеведучим у цій країні до 2008 року.

Потім він переїхав в Україну, де працював головним редактором-консультантом телеканалу ТВі. З січня по вересень 2009 року - ведучий щотижневої інформаційно-аналітичної програми "Нагорі" (ТВі). З вересня 2009 року перейшов на "Інтер", де вів програму "Велика політика" до кінця 2012 року.

З лютого 2013 року - директор ТОВ "Національні інформаційні системи", яке виробляє програми "Новини", "Подробиці" та "Подробиці тижня" для "Інтера".

З 9 червня 2013 року - ведучий недільної програми "Подробиці тижня з Євгеном Кисельовим" ("Інтер").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 01 2017 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.