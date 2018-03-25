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Гандболістки збірної України поступилися Швейцарії в боротьбі за путівку на Євро-2018

Після двох невдач поспіль українки опустилися на останнє місце у групі
Жіноча збірна України з гандболу зазнала третьої поразки у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2018 і втратила шанси пробитися на континентальну першість.
Гандболістки збірної України поступилися Швейцарії в боротьбі за путівку на Євро-2018 Фото: fra2018.ehf-euro.com

У четвертому турі групи 1 українки у київському Палаці спорту поступилися команді Швейцарії – 21:22 (9:9), повідомляє "Укрінформ".

В іншому поєдинку квартету збірна Норвегії взяла гору над командою Хорватії – 33:27 (13:12).

До кінця групового турніру збірна України проведе ще два матчі.

Відбір на чемпіонат Європи-2018. Група 1.

Матчі збірної України:

Норвегія – Україна – 35:22 (19:13)

Україна – Хорватія – 26:22 (16:11)

Швейцарія – Україна – 21:15 (9:7)

Україна – Швейцарія – 21:22 (9:9)

30 травня: Україна – Норвегія (Київ. Палац спорту)

2 червня: Хорватія – Україна.

Турнірна таблиця: Норвегія – 8 очок, Швейцарія – 4, Хорватія – 2, Україна – 2.

 

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25 03 2018 21:40
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