СПОРТ НОВИНИЖіноча збірна України з гандболу зазнала третьої поразки у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2018 і втратила шанси пробитися на континентальну першість.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гандболістки збірної України поступилися Швейцарії в боротьбі за путівку на Євро-2018
Після двох невдач поспіль українки опустилися на останнє місце у групі
Фото: fra2018.ehf-euro.com
У четвертому турі групи 1 українки у київському Палаці спорту поступилися команді Швейцарії – 21:22 (9:9), повідомляє "Укрінформ".
В іншому поєдинку квартету збірна Норвегії взяла гору над командою Хорватії – 33:27 (13:12).
До кінця групового турніру збірна України проведе ще два матчі.
Відбір на чемпіонат Європи-2018. Група 1.
Матчі збірної України:
Норвегія – Україна – 35:22 (19:13)
Україна – Хорватія – 26:22 (16:11)
Швейцарія – Україна – 21:15 (9:7)
Україна – Швейцарія – 21:22 (9:9)
30 травня: Україна – Норвегія (Київ. Палац спорту)
2 червня: Хорватія – Україна.
Турнірна таблиця: Норвегія – 8 очок, Швейцарія – 4, Хорватія – 2, Україна – 2.
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