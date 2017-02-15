СПОРТ НОВИНИУ Тегерані (Іран) завершилися партії другого туру 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів, за результатами яких українка Ганна Музичук вийшла до наступного раундуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів
Українка у двох партіях виявилася сильнішою за Аліну Кашлінську з Росії
Фото: ЕРА
Українка з рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Аліну Кашлінську з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша гросмейстер напередодні виграла партію білими фігурами, а сьогодні зіграла внічию чорними.
У свою чергу, Інна Гапоненко звела внічию дві партії з іншою росіянкою Олександрою Костенюк, Наталія Букса сьогодні виграла партію у Сопіко Гурамішвілі, якій програла напередодні, а Ганна Ушеніна програла китаянці Жонжинг Тан, яку обіграла напередодні - 1:1 у всіх матчах.
У цих трьох матчах доля путівки до чвертьфіналу буде вирішуватися в четвер на тай-брейку.
Чемпіонат світу з шахів проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.
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15 02 2017 20:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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