Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів

Українка у двох партіях виявилася сильнішою за Аліну Кашлінську з Росії
У Тегерані (Іран) завершилися партії другого туру 1/8 фіналу чемпіонату світу з шахів, за результатами яких українка Ганна Музичук вийшла до наступного раунду
Ганна Музичук вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з шахів Фото: ЕРА

Українка з рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Аліну Кашлінську з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша гросмейстер напередодні виграла партію білими фігурами, а сьогодні зіграла внічию чорними.

У свою чергу, Інна Гапоненко звела внічию дві партії з іншою росіянкою Олександрою Костенюк, Наталія Букса сьогодні виграла партію у Сопіко Гурамішвілі, якій програла напередодні, а Ганна Ушеніна програла китаянці Жонжинг Тан, яку обіграла напередодні - 1:1 у всіх матчах.

У цих трьох матчах доля путівки до чвертьфіналу буде вирішуватися в четвер на тай-брейку.

Чемпіонат світу з шахів проходить в Тегерані з 10 лютого по 4 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2017 20:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat