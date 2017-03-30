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Гавайський суд продовжив заборону "міграційного указу" Трампа

Адміністрації Трампа хоче звернутися до апеляційного суду в Сан-Франциско
Федеральний суд Сполучених Штатів на Гаваях продовжив на більш тривалий термін заборону "міграційного указу" нинішнього президента США Дональда Трампа щодо мусульманських країн.
Гавайський суд продовжив заборону "міграційного указу" Трампа Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

"Федеральний суддя на Гаваях у середу наклав більш сувору заборону на план президента Трампа щодо тимчасового припинення в'їзду іммігрантів із шести країн з переважно мусульманським населенням, завдавши чергового правового удару по спробах президента встановити заборону на в'їзд", - повідомляє USA Today.

Окружний суддя Деррік Уотсон продовжив попереднє загальнонаціональне рішення від 15 березня, що призупиняло указ президента Трампа протягом двох тижнів. У середу Уотсон вислухав аргументи юристів, щоб визначити, чи потрібно продовжувати заборону указу та прийняв відповідне рішення.

У позові штату Гаваї йдеться, що нинішня політика адміністрації дискримінує мусульман та шкодить економіці штату, у якій туризм є домінуючою складовою прибутків. Уряд, зі свого боку, стверджує, що указ підпадає під повноваження президента з метою захисту національної безпеки.

Наступним кроком, який очікується з боку адміністрації Трампа, має стати її звернення до дев’ятого окружного апеляційного суду в Сан-Франциско. Однак цей суд раніше підтримав заборону указу нинішнього президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Гонолулу (штат Гаваї) 15 березня наклав тимчасову заборону на виконання нового міграційного указу Дональда Трампа в масштабах всієї країни.

Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.

П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.

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