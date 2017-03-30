Гавайський суд продовжив заборону "міграційного указу" Трампа
"Федеральний суддя на Гаваях у середу наклав більш сувору заборону на план президента Трампа щодо тимчасового припинення в'їзду іммігрантів із шести країн з переважно мусульманським населенням, завдавши чергового правового удару по спробах президента встановити заборону на в'їзд", - повідомляє USA Today.
Окружний суддя Деррік Уотсон продовжив попереднє загальнонаціональне рішення від 15 березня, що призупиняло указ президента Трампа протягом двох тижнів. У середу Уотсон вислухав аргументи юристів, щоб визначити, чи потрібно продовжувати заборону указу та прийняв відповідне рішення.
У позові штату Гаваї йдеться, що нинішня політика адміністрації дискримінує мусульман та шкодить економіці штату, у якій туризм є домінуючою складовою прибутків. Уряд, зі свого боку, стверджує, що указ підпадає під повноваження президента з метою захисту національної безпеки.
Наступним кроком, який очікується з боку адміністрації Трампа, має стати її звернення до дев’ятого окружного апеляційного суду в Сан-Франциско. Однак цей суд раніше підтримав заборону указу нинішнього президента Сполучених Штатів.
Нагадаємо, що Федеральний суд в американському місті Гонолулу (штат Гаваї) 15 березня наклав тимчасову заборону на виконання нового міграційного указу Дональда Трампа в масштабах всієї країни.
Як повідомлялось, Трамп в понеділок 6 березня підписав новий закон про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян низки мусульманських країн.
П'ять американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.
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