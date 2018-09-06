Гай Річі зняв промо-ролик до Чемпіонату світу-2018 у Києві, видавши його за Росію, - ВІДЕО
Згідно із сюжетом, молодий футболіст в одному життєвому епізоді зустрівся у своєму подвір'ї з групою гопників.
Паралельно з основним сюжетом розповідаються історії з життя знаменитих футболістів: Гаррі Кейна, Месута Озіла, Бенджаміна Менді і Неймара.
У масовці брало участь багато зіркових гравців, включно з Давідом Де Хеа, Еденом Азаром, Тьєррі Анрі, Раулем Хіменесом, Патрісом Евра і навіть Сереною Вільямс.
Рекламний ролик навушників випустила компанією з виробництва аудіоапаратури Beats Audio, яка була заснована американським репером доктором Дре та є підрозділом корпорації Apple.
Нагадаємо, нещодавно в аналогічну ситуацію потрапила німецька авіакомпанія Lufthansa. В її рекламі, присвяченій Мундіалю, засвітилася київська Русанівка. Керівництво перевізника змушене було перепросити і пояснити, що знімали нібито російську глибинку в Києві через складнощі з отриманням дозволу на зйомку в Росії.
Читайте також: Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?
Відзначимо, що близько 6 тисяч українців вже придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. При цьому в ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"