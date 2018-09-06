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Гай Річі зняв промо-ролик до Чемпіонату світу-2018 у Києві, видавши його за Росію, - ВІДЕО

Відео починається з панорами Березняків, поверх якого накладено титр "Россия"
Знаменитий британський кінорежисер Гай Річі, відомий такими кримінальними шедеврами, як "Карти, гроші, два дула", "Великий куш", "Револьвер", а також дилогією "Шерлок Холмс", напередодні Чемпіонату світу-2018 з футболу в Росії зняв кліп.
Гай Річі зняв промо-ролик до Чемпіонату світу-2018 у Києві, видавши його за Росію, - ВІДЕО

Згідно із сюжетом, молодий футболіст в одному життєвому епізоді зустрівся у своєму подвір'ї з групою гопників.

Паралельно з основним сюжетом розповідаються історії з життя знаменитих футболістів: Гаррі Кейна, Месута Озіла, Бенджаміна Менді і Неймара.

У масовці брало участь багато зіркових гравців, включно з Давідом Де Хеа, Еденом Азаром, Тьєррі Анрі, Раулем Хіменесом, Патрісом Евра і навіть Сереною Вільямс.

Рекламний ролик навушників випустила компанією з виробництва аудіоапаратури Beats Audio, яка була заснована американським репером доктором Дре та є підрозділом корпорації Apple.

Нагадаємо, нещодавно в аналогічну ситуацію потрапила німецька авіакомпанія Lufthansa. В її рекламі, присвяченій Мундіалю, засвітилася київська Русанівка. Керівництво перевізника змушене було перепросити і пояснити, що знімали нібито російську глибинку в Києві через складнощі з отриманням дозволу на зйомку в Росії.

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Відзначимо, що близько 6 тисяч українців вже придбали квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. При цьому в ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки.

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09 06 2018 21:46
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