Газ для населення з квітня може подорожчати на 62%
Це може статися, якщо умови постанови №187 від 22 березня 2017 року, що визначає ціну на газ, не будуть змінені, повідомляють "Українські новини" з посиланням на аналіз проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України", проведеного Міністерством фінансів України, який є в розпорядженні видання.
З жовтня 2018 року ціна газу може зрости на 73% порівняно з діючою зараз – до 8 530 грн за тисячу кубометрів.
Також в аналізі міститься інформація, згідно з якою ціна газу могла б збільшитися на 17% з 1 січня, якщо б уряд виконав постанову №187.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Як зазначає видання, Кабмін відклав виконання постанови №187 на невизначений час через те, що в чинній редакції було необхідно з жовтня 2017 роки підвищувати ціну газу на 17%.
Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.
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