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Газ для населення з квітня може подорожчати на 62%

З жовтня ціна газу може зрости на 73%
Ціна газу для населення України та підприємств ТКЕ з 1 квітня 2018 року може збільшитися на 62% з 4 942 до 8 030 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ).
Газ для населення з квітня може подорожчати на 62% Фото: oilreview.kiev.ua

Це може статися, якщо умови постанови №187 від 22 березня 2017 року, що визначає ціну на газ, не будуть змінені, повідомляють "Українські новини" з посиланням на аналіз проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України", проведеного Міністерством фінансів України, який є в розпорядженні видання.

З жовтня 2018 року ціна газу може зрости на 73% порівняно з діючою зараз – до 8 530 грн за тисячу кубометрів.

Також в аналізі міститься інформація, згідно з якою ціна газу могла б збільшитися на 17% з 1 січня, якщо б уряд виконав постанову №187.


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Як зазначає видання, Кабмін відклав виконання постанови №187 на невизначений час через те, що в чинній редакції було необхідно з жовтня 2017 роки підвищувати ціну газу на 17%.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

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03 02 2018 18:20
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