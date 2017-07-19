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Газ не міг стати причиною обвалення житлового будинку в Києві, - "Київгаз"

Газова система начебто була повністю справною
"Київгаз" стверджує, що обвалення житлового будинку на Голосіївському проспекті в Києві не могло відбутися через вибух газу.
Газ не міг стати причиною обвалення житлового будинку в Києві, - "Київгаз" Фото:Facebook/Оксана Блищик

"ПАТ "Київгаз" наголошує на необхідності пошуку справжніх причин руйнування будівлі на Голосіївському проспекті. З огляду на вищевказані факти, ми як фахівці газової сфери стверджуємо, що природний газ не є причиною вибуху в будинку на Голосіївському проспекті, 70", - інформує сайт компанії.

Зазначено, що в день обвалення прилади газорозподільного пункту, який розташований у будинку, не зафіксували жодних коливань тиску.

У лютому в цій будівлі провели повну технічну перевірку системи газопостачання. Внутрішньобудинкові газопроводи пройшли перевірку на герметичність.

Колонка і плита в квартирі №9, де стався вибух, за результатами огляду після події були в справному стані - без слідів пошкоджень і на самих приладах, і в місцях підключення до газової мережі будинку. Версія про самовільне втручання в систему газопостачання будинку підтвердження не отримала.

У більшості квартир у будинку встановлено датчики загазованості. Жоден із них сигналу в день вибуху не давав. Газові труби будинкової системи газопостачання були в справному стані.

Слідчі дії за фактом вибуху тривають, але Національна поліція ще не опитувала співробітників ПАТ "Київгаз", додали в компанії.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.

Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.

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19 07 2017 15:58
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