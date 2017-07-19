Газ не міг стати причиною обвалення житлового будинку в Києві, - "Київгаз"

"Київгаз" стверджує, що обвалення житлового будинку на Голосіївському проспекті в Києві не могло відбутися через вибух газу.

"ПАТ "Київгаз" наголошує на необхідності пошуку справжніх причин руйнування будівлі на Голосіївському проспекті. З огляду на вищевказані факти, ми як фахівці газової сфери стверджуємо, що природний газ не є причиною вибуху в будинку на Голосіївському проспекті, 70", - інформує сайт компанії.

Зазначено, що в день обвалення прилади газорозподільного пункту, який розташований у будинку, не зафіксували жодних коливань тиску.

У лютому в цій будівлі провели повну технічну перевірку системи газопостачання. Внутрішньобудинкові газопроводи пройшли перевірку на герметичність.

Колонка і плита в квартирі №9, де стався вибух, за результатами огляду після події були в справному стані - без слідів пошкоджень і на самих приладах, і в місцях підключення до газової мережі будинку. Версія про самовільне втручання в систему газопостачання будинку підтвердження не отримала.

У більшості квартир у будинку встановлено датчики загазованості. Жоден із них сигналу в день вибуху не давав. Газові труби будинкової системи газопостачання були в справному стані.

Слідчі дії за фактом вибуху тривають, але Національна поліція ще не опитувала співробітників ПАТ "Київгаз", додали в компанії.

Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.