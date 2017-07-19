Газ не міг стати причиною обвалення житлового будинку в Києві, - "Київгаз"
"ПАТ "Київгаз" наголошує на необхідності пошуку справжніх причин руйнування будівлі на Голосіївському проспекті. З огляду на вищевказані факти, ми як фахівці газової сфери стверджуємо, що природний газ не є причиною вибуху в будинку на Голосіївському проспекті, 70", - інформує сайт компанії.
Зазначено, що в день обвалення прилади газорозподільного пункту, який розташований у будинку, не зафіксували жодних коливань тиску.
У лютому в цій будівлі провели повну технічну перевірку системи газопостачання. Внутрішньобудинкові газопроводи пройшли перевірку на герметичність.
Колонка і плита в квартирі №9, де стався вибух, за результатами огляду після події були в справному стані - без слідів пошкоджень і на самих приладах, і в місцях підключення до газової мережі будинку. Версія про самовільне втручання в систему газопостачання будинку підтвердження не отримала.
У більшості квартир у будинку встановлено датчики загазованості. Жоден із них сигналу в день вибуху не давав. Газові труби будинкової системи газопостачання були в справному стані.
Слідчі дії за фактом вибуху тривають, але Національна поліція ще не опитувала співробітників ПАТ "Київгаз", додали в компанії.
Нагадаємо, трьохповерховий житловий будинок на проспекті Голосіївському, 70 в Києві частково обвалився в результаті вибуху газу.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що троє постраждалих від вибуху в житловому будинку Києва відмовилися від госпіталізації, одна жінка загинула.
Згодом повідомили, що на третьому поверсі будинку в Голосіївському районі столиці, де сьогодні стався вибух, рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка.
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