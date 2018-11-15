Газета Financial Times створила бота, який зменшує кількість цитувань чоловіків-експертів у статтях
Медіа-організація виявила, що тільки 21% цитованих у FT експертів — жінки, повідомляє The Guardian.
Тому компанія розвиває бота, який аналізує імена і визначає, ким є джерело — чоловіком або жінкою. Так видання хоче розширити аудиторію своїх читачів. Адже внутрішня статистика показує, що жінки не затримуються на текстах, якщо в матеріалі цитують лише чоловіків.
У майбутньому система почне визначати стать експерта навіть під час друку матеріалу. Також редакція з'ясувала, що жінки-читачі частіше клікають на статті з фотографіями жінок, ніж чоловіків.
Нагадаємо, американці обрали рекордне число жінок у Палату представників. 78 жінок у нижній палаті представляють Демократичну партію, 12 – Республіканську.
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