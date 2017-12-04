"Газова схема" Онищенка: у Чорногорії затримали ще одну підозрювану
"Спеціалізовна антикорупційна прокуратура повідомляє, що 7 квітня 2017 року в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко І.М., яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі" депутата Онищенко, зокрема у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України", - повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Вказується, що САП готує її екстрадицію до України.
"В день перших затримань учасників "газових схем" - 15.06.2016 Мусієнко І.М. покинула територію України та до теперішнього часу не поверталась", - повідомляє САП.
Вказується, що 13 серпня 2016 року Мусієнко повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а постановою детектива НАБУ від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваної Мусієнко І.М.
Раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направило до ГПУ повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції матері побіжного нардепа Олександра Онищенка Інеси Кадирової.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
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