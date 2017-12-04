Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Газова схема" Онищенка: у Чорногорії затримали ще одну підозрювану

Вже розпочали підготовку до її екстрадиції
У Чорногорії затримали українку Ірину Мусієнко, яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі" депутата Олександра Онищенко.
"Газова схема" Онищенка: у Чорногорії затримали ще одну підозрювану Фото:112.ua

"Спеціалізовна антикорупційна прокуратура повідомляє, що 7 квітня 2017 року в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко І.М., яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі" депутата Онищенко, зокрема у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України", -  повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вказується, що САП готує її екстрадицію до України.

"В день перших затримань учасників "газових схем" - 15.06.2016 Мусієнко І.М. покинула територію України та до теперішнього часу не поверталась", - повідомляє САП.

Вказується, що 13 серпня 2016 року Мусієнко повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а постановою детектива НАБУ від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваної Мусієнко І.М.

Раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) направило до ГПУ повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції матері побіжного нардепа Олександра Онищенка Інеси Кадирової.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2017 16:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.