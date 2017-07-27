"Газова справа" Онищенка: один з фігурантів заплатить 30 млн грн компенсації
Згідно з матеріалами справи, Дубинський за змовою з групою осіб організував придбання частини фіктивних компаній, які згодом використовувалися для відмивання грошей, отриманих від продажу природного газу за заниженими цінами операторами спільної діяльності ПАТ "Укргазвидобування», що завдало державі збитків у розмірі 740 мільйонів гривень. Слідство встановило, що Дубинський отримав від екс-депутата Олександра Онищенка 30 мільйонів гривень за свої послуги. Про це йдеться в рішенні суду від 19 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку в обвинуваченні йшлося також про створення злочинної організації, відмивання грошей і присвоєння майна, проте Дубинський заявив, що не знав про те, що планується заволодіння коштами "Укргазвидобування".
Суд визнав його винним лише у фіктивному підприємництві, а сам Дубинський визнав провину беззастережно, як і позов "Укргазвидобування". Згідно з рішенням суду, він має перевести 30 мільйонів гривень на рахунок держкомпанії протягом місяця та оплатити штраф у 85 тисяч гривень у вигляді покарання.
Минулого місяця фігурант "газової справи" Валерій Постний вийшов з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримали спецпризначенці НАБУ.
Нагадаємо, 29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.
Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
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