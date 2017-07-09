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У "Газовій справі" Онищенка затримано підозрюваного, якого розшукували понад рік

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 55 млн грн
5 вересня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з ймовірних учасників злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".
У "Газовій справі" Онищенка затримано підозрюваного, якого розшукували понад рік Фото:112.ua

Ця особа переховувалась від слідства, систематично змінюючи місце проживання — з літа 2016 року її оголошено в розшук.

Врешті, детективи НАБУ встановили місцезнаходження та затримали розшукувану особу. 7 вересня йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 55 млн грн.

Співучасника "газової схеми" підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Зокрема, йдеться про: участь у злочинній організації; заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене в складі злочинної організації; створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі; вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Минулого місяця фігурант "газової справи" Валерій Постний вийшов з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримали спецпризначенці НАБУ.

Нагадаємо, 29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

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07 09 2017 15:42
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