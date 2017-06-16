Газова справа: Постний вийшов з СІЗО, після чого знову був затриманий, - ВІДЕО

Постного повезли в НАБУ для слідчих дій, а після цього — в ізолятор тимчасового тримання

Фігурант "газової справи" нардепа Олександра Онищенка - Валерій Постний вийшов з Лук'янівського СІЗО, але його одразу затримали спецпризначенці НАБУ.

Постного випустили з Лук'янівського СІЗО, оскільки сплив термін його утримання за підозрою, - повідомляє "Громадське".

Обвинуваченого у «газовій справі Онищенка» Валерія Постного випустили з Лук'янівського СІЗО pic.twitter.com/Q8Vvsgdmgl — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 червня 2017 р.

Після цього його одразу знову затримали спецпризначенці Національного антикорупційного бюро за новою підозрою.

Фото: hromadske.ua

Постного повезли в НАБУ для слідчих дій, а після цього — в ізолятор тимчасового тримання.

Фото: hromadske.ua

Нагадаємо, спочатку Пісного затримали за підозрою в причетності до розкрадання газу за схемою спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (ст.191 і ст.255 Кримінального кодексу), але коли він виплатив заставу і вийшов на свободу, йому було пред'явлено підозру у відмиванні грошей (ст.209 Кримінального кодексу). Однак термін другого затримання Пісного закінчився ще 25 червня, з того часу він перебуває в лікарні.

29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).