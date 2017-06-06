Газпром будуватиме "Північний потік-2" в партнерстві з п'ятьма європейськими компаніями

П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро

Російський "Газпром" домовився з зарубіжними партнерами по "Північному потоку-2" щодо фінансування проекту.

"Угода про дефіцитне фінансування регулює зобов'язання з надання кредиту на адресу Nord Stream 2 AG в разі незалучення - недостатнього залучення проектного фінансування (до 70% загальних витрат за проектом, або до 6,65 мільярда євро)", - йдеться в повідомленні "Газпрому", інформують "РИА Новости".

Кредити будуть надані партнерами по проекту за ставкою EURIBOR + від 5,75% до 6,75% річних (залежно від обсягу фінансування).

Термін дії угоди - 15 років після залучення проектного фінансування або з 1 січня 2020 року.

В кінці квітня Nord Stream 2 AG і європейські партнери підписали угоди про фінансування "Північного потоку-2". "Газпром" зазначав, що партнери по "Північному потоку-2" - Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall - нададуть компанії Nord Stream 2 AG кредити за ставкою 6% річних до 2019 року. При цьому фінансування Nord Stream 2 надасть і сам "Газпром" на таких же умовах.

П'ять європейських компаній зобов'язалися надати довгострокове фінансування в обсязі до 50% від загальної вартості проекту, яка оцінюється в 9,5 млрд євро. Внесок кожної з п'яти компаній складе близько 950 млн євро. При цьому Nord Stream 2 планує залучити 70% на будівництво газопроводу в рамках проектного фінансування.

Газопровід Nord Stream 2 має пройти по дну Балтійського моря. На його підтримку виступає Німеччина.

Нагадаємо, що проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

"Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч з "Північним потоком".

Водночас, у компанії "Нафтогаз України" заявили, що транзит газу через Україну буде у 3-4 рази дешевшим, ніж через газопровід "Північний потік-2", який планує збудувати Росія.

Уряди восьми країн Євросоюзу направили голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру лист із запереченнями проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", який подвоїть прямі поставки газу з Росії в Німеччину.

"Північний потік-2", проект якого в даний час знаходиться в стадії підготовки, може представляти певні ризики для енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи. Він сильно вплине на розвиток ринку газу і структуру транзиту газу в регіоні, в першу чергу на транзитний маршруту через Україну", - йдеться в листі.

Раніше, депутати Європейського парламенту закликали держави-члени ЄС відмовитись від будівництва газопроводів в обхід України, зокрема, російського газопроводу "Північний потік-2".