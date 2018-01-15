"Газпром" не буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" про контракт на постачання газу.

"Там нічого нового немає. Рішення арбітражу вступило в силу. Оскаржити? А навіщо?" - заявив журналістам заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв, повідомляає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що у НАК "Нафтогаз України" заявили, що виграли арбітраж проти російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу по всіх спірних питань. У заяві йшлося, що арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо положення "Бери або плати" на 56 млрд доларів на 2012-2017 рр.

25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його високу ціну дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазу". Сама компанія вперше за довгий час перестала бути збитковою.