"Газпром" не буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом"
"Там нічого нового немає. Рішення арбітражу вступило в силу. Оскаржити? А навіщо?" - заявив журналістам заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв, повідомляає "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що у НАК "Нафтогаз України" заявили, що виграли арбітраж проти російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу по всіх спірних питань. У заяві йшлося, що арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо положення "Бери або плати" на 56 млрд доларів на 2012-2017 рр.
25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його високу ціну дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління "Нафтогазу". Сама компанія вперше за довгий час перестала бути збитковою.
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