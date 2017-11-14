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Газпром оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо Нафтогазу

Газпром подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу
7 листопада російський монополіст Газпром подав в апеляційний суд округу 356 Свеа (Швеція) заяву про оскарження проміжного (окремого) рішення арбітражу Стокгольма за позовом щодо контракту на поставки газу від 19 січня 2009 року і його часткове скасування.
Газпром оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо Нафтогазу Фото: pravda.press

Проміжне рішення було винесено 31 травня повідомив Газпром у своєму звіті, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Остаточне рішення у справі має бути винесено не пізніше 30 грудня 2017 року.

Остаточне рішення і щодо спору за контрактом на транзит газу між сторонами Стокгольмський арбітраж винесе не пізніше 28 лютого 2018 року, повідомляє монополіст.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

 

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14 11 2017 15:24
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