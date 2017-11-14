Газпром оскаржив рішення Стокгольмського арбітражу щодо Нафтогазу
Проміжне рішення було винесено 31 травня повідомив Газпром у своєму звіті, інформує агентство Інтерфакс-Україна.
Остаточне рішення у справі має бути винесено не пізніше 30 грудня 2017 року.
Остаточне рішення і щодо спору за контрактом на транзит газу між сторонами Стокгольмський арбітраж винесе не пізніше 28 лютого 2018 року, повідомляє монополіст.
Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.
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