"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського суду щодо транзиту через Україну
"Газпром" пояснює подачу скарги в Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) "суттєвими процесуальними порушеннями, допущеними арбітрами під час винесення цього рішення", повідомляє ТАСС з посиланням на компанію.
У своєму клопотанні "Газпром" заперечує і просить про часткове скасування остаточного рішення щодо арбітражного розгляду з "Нафтогазом України" у справі про транзит газу.
Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
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