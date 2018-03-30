"Газпром" оскаржив рішення Стокгольмського суду щодо транзиту через Україну

Росія звинуватила арбітрів у порушеннях під час ухвалення рішення

Російський "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського суду за контрактом на транзит газу з "Нафтогазом".

"Газпром" пояснює подачу скарги в Апеляційний суд округу Свеа (Швеція) "суттєвими процесуальними порушеннями, допущеними арбітрами під час винесення цього рішення", повідомляє ТАСС з посиланням на компанію.

У своєму клопотанні "Газпром" заперечує і просить про часткове скасування остаточного рішення щодо арбітражного розгляду з "Нафтогазом України" у справі про транзит газу.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.