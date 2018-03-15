"Газпром" підняв тиск на вході в ГТС України до контрактного рівня
"Можливо, сьогодні якесь велике свято? Сьогодні вперше з 12 грудня 2017 року "Газпром" підняв тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в ГТС України до мінімального контрактного рівня - 60 кгс/кв. см", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу ПАТ "Укртрансгазу".
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж частково задовольнив вимоги "Нафтогазу" у суперечці з "Газпромом" і ухвалив, що російський холдинг повинен відшкодувати українській компанії $4,63 млрд за непостачання газу за укладеним між ними транзитним договором (суд визнав, що російська компанія подавала газ для транзиту в Європу в меншому обсязі, ніж це було передбачено договором). Однак з урахуванням заборгованості "Нафтогазу" за вже поставлений газ "Газпром" повинен буде заплатити $2,56 млрд.
Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.
НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.
У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.
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