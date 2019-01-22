"Газпром" побудував вже понад 20% газопроводу "Північний потік-2"

Дві гілки "Північного потоку - 2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року

Російський "Газпром" побудував вже більше 20% газопроводу "Північний потік - 2", роботи ведуться за графіком.

Про це повідомив журналістам глава російського газового холдингу Олексій Міллер за підсумками тристоронніх переговорів Росії, України і ЄС по газу, повідомляє російське агентство ТАСС.

"Робота ведеться за графіком, вже побудовано більше 20% цього нового морського газопроводу", - сказав Міллер.

Дві гілки "Північного потоку - 2" повинні бути побудовані до кінця 2019 року. Вони пройдуть від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Загальна потужність газопроводу складає 55 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, глава "Газпрому" Олексій Міллер переконаний в тому, що постачання газу по "Північному потоку-2" почнеться за планом - з 1 січня 2020 року.

Північний потік - 2 - російський газопровід, який будує компанія Nord Stream 2 AG. Єдиним акціонером останньої є "Газпром". Довжина газопроводу становитиме 1,2 тис. км, а загальна потужність з уже наявним Північним потоком - 55 млрд куб. м газу. Північний потік проляже дном Балтійського моря до німецького міста Грайфсвальд.

Потивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.

Раніше, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".