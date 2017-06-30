"Газпром" подаватиме апеляцію на рішення Стокгольмського суду, - Міллер

Голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що проміжне рішення Стокгольмського арбітражу щодо ціни на газ зобов'язує "Нафтогаз України" виплатити $1,7 млрд.

Він заявив, що компанія вимагала значно більше і має намір позиватися далі, інформує російський "Інтерфакс".

"Було проміжне рішення Стокгольмського арбітражу. За попередньою економічною оцінкою, відповідно до попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, стягнення з "Нафтогазу" на користь "Газпрому" перевищують $1,7 млрд. Водночас аргументація арбітрів з багатьох питань проміжного рішення видається недостатньою. І "Газпром" прийняв рішення оскаржити проміжне рішення в апеляційному суді Швеції", - сказав Міллер під час прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.